Çorum’un Bayat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Tuncay K., hava ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi. Alınan bilgiye göre, 2 Kasım’da Bayat ilçesinde meydana gelen kazada Tuncay K. kullandığı motosiklet ile kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Tuncay K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda durumu ağırlaşan genç, Hava Ambulansı ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK