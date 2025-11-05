Sungurlu Belediyesi 2 daimi asfalt işçisi ve 1 muhasebe yardımcı elemanı alımı yapacak.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre daimi olarak çalışacak 3 kişi için başvurular bugün sona eriyor.

Başvurular Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası'na yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

-Erkek Aday aranmaktadır.

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

-Askerlikle ilgisi bulunmamak

-Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

-Görevinde tecrübeli olmak

-En az İlkokul mezunu olmak

-SGK'dan emeklilik hakkı kazanmamış olmak