Ara transfer döneminde Sırbistan’ın Partizan takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı İbrahim Zubairu, Sivasspor’la oynanan maçın son anlarında oyuna girerek kırmızı-siyahlı formayı ikinci kez giydi.

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası bir türlü toparlanamayan Zubairu, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez 16 Ocak’ta, Adana Demirspor’la Çorum’da oynanan ve 4-1 kazanılan maçta, 85.dakikada Thiam’ın yerine girerek giymişti.

22 yaşındaki Ganalı kanat-forvet oyuncusu, sonraki maçlarda bir daha forma şansı bulamazken, Sivasspor karşılaşmasının 88.dakikasında Yusuf Erdoğan’ın yerine oyuna girerek kırmızı-siyahlı formayla ikinci kez süre aldı.