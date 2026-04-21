Arca Çorum FK’nın bu sezonki 4.teknik direktörü olan Uğur Uçar, kırmızı-siyahlı takımın başında 11 maça çıktı. Çorum ekibi bu maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 26 puan topladı ve 2.36 puan ortalaması tutturdu. Uçar, puan ortalamasında Arca Çorum FK tarihinin en başarılı teknik direktörü durumunda.

Uğur Uçar’ın ardından en yüksek puan ortalamasına ulaşan isim ise Tahsin Tam oldu. 2022-2023 ve 2023-2024 Sezonları ile bu sezonun ilk 6 haftasında Arca Çorum FK’da görev yapan Tahsin Tam, bu sezon 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu tutturduğu 2.17 puan ortalaması ile Uğur Uçar’ın ardından en iyi ikinci performansa imza atan teknik direktör olurken, 2022-2023 ve 2023-2024 Sezonlarında 36 karşılaşmada 23 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu 2.11 puan ortalaması tutturdu. Tam, bu ortalama ile de en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktörler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Uğur Uçar ve Tahsin Tam’ın ardından 2 puan barajına ulaşan tek isim Hakkı Öztabağ oldu. 2013-2014 Sezonunda, o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Arca Çorum FK’nın başında 5 maça çıkan Hakkı Öztabağ, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 2.0 puan ortalaması tutturdu. Öztabağ, teknik direktörlük kariyerinde sadece Çorum Belediyespor’da görev yaptı.

Arca Çorum FK’da görev yapan diğer teknik direktörler ve puan ortalamaları ise şöyle: Hayrettin Gümüşdağ (26 maç-1.12) Halit Kılıç (12 maç-1.25), Sedat Özbağ (25 maç-1.68), Mustafa Altındağ (5 maç-0.80), Yavuz İncedal (38 maç-1.63), Fahrettin Sayhan (10 maç-1.30), Serdar Bozkurt (49 maç-1.65), Gürses Kılıç (20 maç-1.60), Yusuf Tokuş (28 maç-1.61), Cüneyt Biçer (5 maç-0.60), Selim Sümer (4 maç-1.50), Fahrettin Sayhan (5 maç-1.20), Mehmet Aurelio (14 maç-1.57), Ersin Küçükoğlu (9 maç-1.67), Bahri Kaya (34 maç-1.47), İsmail Güldüren (1 maç-0.0), Ersin Küçükoğlu (3 maç-0.33), Bahri Kaya (6 maç-1.17), İsmet Taşdemir (29 maç-1.69), Aykan Atik (0 maç-0.0), Ahmet Yıldırım (20 maç-1.70), Ergün Penbe (19 maç-1.63), Mert Nobre (12 maç-1.42), Serkan Özbalta (7 maç-1.54), Tuncay Şanlı (8 maç-1.50), Can Güçer (2 maç-1.50), Çağdaş Çavuş (9 maç-1.67), Hüseyin Eroğlu (11 maç-1.45)