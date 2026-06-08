Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen Kemal Bolat Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları tamamlanırken, liderlik yarışında heyecan giderek artıyor.

14 takımın mücadele ettiği organizasyonda geride kalan üç haftada oynanan karşılaşmalar futbolseverlere büyük heyecan yaşattı. Üç maçını da kazanarak 9 puana ulaşan Buğdüzspor, averajla liderlik koltuğuna otururken, aynı puana sahip CNR Elektrik ikinci sırada yer aldı.

Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen ekiplerden Çopraşıklı Deli Kadirspor ise iki galibiyet ve bir beraberlikle topladığı 7 puanla üçüncü sırada haftayı tamamladı. Alaca temsilcisi, ortaya koyduğu başarılı performansla üst sıralardaki yerini korudu.

Turnuvanın iddialı ekiplerinden Yıldırım İnşaat Alacaspor ile Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik takımları 6’şar puanla dördüncü ve beşinci sıraları paylaşırken, Bolat Harita ve Kalehisar Kardeşler İveco ise haftayı altıncı ve yedinci basamakta tamamladı. Üç puanlı ekiplerden Manchester Dil Okulları da averaj avantajıyla sekizinci sırada yer aldı.

İlk 8 İçin Büyük Mücadele

Grup aşamasının sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak. Üçüncü hafta sonunda ilk 8’in dışında kalan ekipler ise Çorum Barosu, Ergin Öner FK, Vizyon Tarım, Ata-Ser Yapı, Kule Yapı ve Park Cataring oldu.

Özellikle 3 puanlı ekiplerin sayısının fazla olması nedeniyle kalan iki haftada sıralamanın önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

4. Hafta Maçları 12 Haziran’da Başlıyor

Turnuvada 4’üncü hafta karşılaşmaları 12-14 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Grup aşamasının son hafta maçları ise 19-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından ilk 8’e giren takımlar 24-25 Haziran tarihlerinde çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek finali geçen ekipler ise 28 Haziran’da oynanacak yarı final maçlarında finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Kemal Bolat Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk yolunda kritik viraja girilirken, gözler şimdi 12 Haziran’da başlayacak 4’üncü hafta karşılaşmalarına çevrildi.

3 maçta 9 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Buğdüzspor, rakip fileleri 8 kez sarsıp kalesinde ise hiç gol görmedi.