Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselen Çorum Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette antrenör ve sporcular, elde edilen başarı sürecinde verdiği desteklerden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Final Four etabında kazanılan ikinciliğin ardından takıma verilen “ikincilik şilti” ile sporcuların imzasını taşıyan forma da Başkan Aşgın’a takdim edildi.

Başkan Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum’un spor alanında önemli bir ivme yakaladığını vurguladı. Elde edilen başarının şehir adına gurur verici olduğunu belirten Aşgın, yöneticilere ve sporculara teşekkür etti.

Çorum’un spor alanında “altın bir dönem” yaşadığını ifade eden Başkan Aşgın, “Mutluyuz, gururluyuz. Bundan sonra yeni hedefler koymamız gerekiyor. Hedefimiz 1. Lig. Bu yıl da iddialı bir takımla hedefimize ulaşmak için çalışalım. Şehrimiz buna hazır.” dedi.