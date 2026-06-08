Arca Çorum FK’nın Başkanı Baran Korkmazoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Ankara’da yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı.

JW Marriott Hotel’de düzenlenen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği (1. Lig Kulüpler Birliği) Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği (3. Lig Kulüpler Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Altınkaya, A Millî Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, FIFA Üye Federasyonlar Yönetişim Müdürü Ahmed Harraz, UEFA Üye Federasyonlar Gelişim Müdürü Denis Bastari, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un başkanlar düzeyinde temsil edilmediği ve tarihin en az katılımıyla yapıldığı belirtilen genel kurulda TFF Başkanı ve yönetimi, harcamalar ve faaliyetler açısından oy birliği ile ibra edildi.