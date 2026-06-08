Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen “2026 Uluslararası U20 Dumitru Pirvulescu& Vasile Iorga Güreş Turnuvası”nda milli mayoyu giyen İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez’in 62 kiloda ikinci olmasının ardından Çorumlu güreşçiler iki madalya daha kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYON

Serbest stil 74 kiloda mindere çıkan Umut Talha Uslu ve 125 kiloda mücadele eden Ruşen Arda Güler finale yükselme başarısı gösterirken şampiyonluk müsabakalarında yenilince ikinci olup gümüş madalya ile teselli buldular.

Öte yandan, turnuvada Türkiye’yi temsil eden milli takımlar 3 kategoride de şampiyon oldu.