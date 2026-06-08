Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da yeni sezon planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, kulübün sahibi Savaş Balçık ve kurmaylarının üzerine eğildiği en önemli konulardan birinin de pilot takım uygulaması olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; gelecek vadeden ve Süper Lig’de yeterince şans bulamayan oyuncuların maç tecrübelerini artırmak ve gelişimlerini yakından takip edebilmek için pilot takıma ihtiyaç duyulması üzerine takım arayışlarına hız verildi. Pilot takım olarak da iki komşu ilin takımı ön plana çıkıyor. 3.Lig’de mücadele eden Amasyaspor FK ve Kırıkkale FK gündemdeki kulüpler. Arca Çorum FK cephesinin, yakın olması nedeniyle Amasya’ya sıcak baktığı, buna karşılık Kırıkkale cephesinin de pilot takım olabilmek için çok istekli davrandığı belirtildi.

Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.