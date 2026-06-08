Süper Lig’deki ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Arca Çorum FK’da transfer çalışmaları gizlilik içerisinde yürütülürken, ilk bombanın patlaması an meselesi. Sezonu Kocaelispor’da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki Hırvat stoper Hrvoje Smolcic’in transferinde büyük yol kat edildiği belirtildi.

Bonservisi Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımında olan Hrvoje Smolcic sezonun bitmesiyle birlikte Alman ekibine dönerken, Kocaelispor yönetiminin Hırvat oyuncunun bonservisini almak için girişimlerini sürdürdüğü dönemde Arca Çorum FK’nın devreye girdiği belirtildi.

2+1 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI

Arca Çorum FK’nın alman ekibine kiralık veya bonservisi ile transfer seçenekleri sunduğu belirtilirken, tarafların 2+1 yıllık sözleşme üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardıkları, ufak pürüzlerin giderilmesinden sonra imzaların atılacağı kaydedildi.

Kocaeli basını da Hrvoje Smolcic’in Arca Çorum FK ile büyük oranda anlaştığını yazarken, Hırvat stoperin takımda tutulamamasının büyük kayıp olduğuna dikkat çekildi.

29 MAÇ 1 GOL!

1.85 metre boyundaki Hırvat stoper, biten sezonu kiralık olarak geçirdiği Kocaelispor’da 26 lig maçında 2.229 dakika süre alırken, 1 gol-1 asistlik skor performansı sergiledi. Hava toplarındaki üstünlüğü ve geriden oyun kurma becerisiyle de dikkat çeken Hrvoje Smolcic, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 270 dakika oynadı.

Hrvoje Smolcic’e Arca Çorum FK ve Kocaelispor’un yanı sıra Süper Lig’den başka teklifler olduğu da belirtildi.