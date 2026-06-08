Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) 2026 yılı faaliyet programında yer alan TMTF Yeşilay Yıldızlar (Takım-Ferdi) Türkiye Şampiyonası, 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

24 kadın, 24 erkek takımının madalya mücadelesi verdiği şampiyonada Çorum’u Çorum Gençlikspor, Çorum Beledieyspor ve Arena Spor Kulübü temsil etti. 3 gün süren şampiyonanın ilk gününde takımlar ve çiftler mücadelesi yapıldı. Takımlar erkeklerde Çorum Belediyespor Türkiye üçüncüsü, Çorum Gençlikspor ise Türkiye dördüncüsü oldu. Çift kadınlarda ise Fenerbahçe’nin Çorumlu sporcusu Derin Mülazım Türkiye ikincisi oldu. Son gün yapılan ferdi müsabakalarda ise Çorumlu raketler derece elde edemedi.

KOÇ DA İZLEDİ

Yeni spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakaları Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, TMTF Genel Sektereri Alp Bala, TMTF Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Ünlüel birlikte izlediler.

Masa tenisinin geleceğine yönelik Çorum İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör ile bir araya gelen federasyon yönetimi, organizasyonun başarısından dolayı Çorum’a övgüler yağdırdı. Ziyarette büyük bir müjde veren İl Temsilcisi Hoşgör, Kasım ayı içerisinde Çorum’un 2 büyük Federasyon Faaliyetine daha ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Turnuvanın ardından bir teşekkür mesajı yayınlayan Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör, şampiyonanın eksiksiz tamamlanmasında emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti.