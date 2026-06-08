İstanbul’da düzenlenen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 4’lü Final Turu’nda üç maçın ikisini kazanan Çorum Belediyespor, final grubunu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi’ne yükseldi.

Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda oynanan final etabının ilk maçında İstanbul temsilcisi Suadiye Basketbol’u 66-62 mağlup eden Kırmızı-Siyahlılar, ikinci karşılaşmada da Titan Akademi’yi 86-70’lik skorla geçti.

Aynı salonda oynanan üçüncü maçta Tekirdağ Namık Kemal ile karşılaşan Çorum temsilcisi, çekişmeli geçen mücadeleyi 77-75 kaybetti. Ancak elde ettiği iki galibiyet sayesinde final grubunu ikinci sırada tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar, Erkekler Basketbol 2. Ligi biletini aldı.