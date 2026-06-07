Geçtiğimiz ay Bulgaristan’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden ve 62 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazanan İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez bu kez Romanya’da kürsüye çıktı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen “2026 Uluslararası U20 Dumitru Pirvulescu& Vasile Iorga Güreş Turnuvası”nda milli mayoyu giyen Özdenur Özmez, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale kaldı.

Özmez, Macaristan’ın dünya üçüncüsü sporcusu Barbara Bager ile çıktığı altın madalya müsabakasında yenildi ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Özdenur Özmez, bu yıl Antalya’da düzenlenen Uluslararası Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar Turnuvasında da birinciliği elde etmişti.

Muhabir: Haber Merkezi