Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Kocaelispor’a, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) tarafından geçici transfer tedbiri kondu.

Tedbirin FİFA’nın Cleiaring House (Takas Odası) sistemi maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle uygulandığını belirten Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç durumun kontrol altında olduğunu açıkladı. Sisteme yönelik entegrasyon çalışmalarının en geç 12 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanacağını ifade eden Genç, bu tarihe kadar tüm eksikliklerin giderilmesiyle birlikte FİFA tarafından konulan geçici transfer tedbirinin tamamen kaldırılacağını söyledi.