Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir, geçen sezonu tamamladığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Sivasspor’dan ayrıldığı açıkladı.

Ayrılık sonrası kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşdemir, “Sevgili Yiğidolar; ilk geldiğim günden beri bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için hepinize teşekkür ederim. Kısa sürede büyük bir aile olduk. Burak başkanın aday olamaması ve gerekli desteğin sağlanamaması nedeniyle sizlere veda etmek zorunda kaldım. Sivasspor’un hak ettiği yere, Süper Lig’e en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyorum. Beni destekleyen taraftarlarımıza, oyuncularımıza, kulüp personelimize ve tüm Yiğidolara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın, görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Sivasspor, 52 yaşındaki UEFA Pro Lisanslı teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak 23 puan toplarken, attığı 20 gole karşılık 19 gol yedi.