Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yeşilay Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Takım Şampiyonası Çorum’da yapıldı. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonanın 1 ve 2.gününde takım ve çiftler müsabakaları yapıldı. Berat Özdemir ve Ali Aşnas Gül’den oluşan Çorum Belediyespor erkek takımı Türkiye üçüncüsü olurken, Çorum Gençlikspor ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Çorumlu sporcusu Derin Mülazım ise çift kadınlarda partneri Emine Aydınay ile birlikte Türkiye ikincisi olmayı başardı.