İstanbul’da düzenlenen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 4’lü Final Turu’nda ilk iki maçını da kazanan Çorum Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda oynanan final etabının ilk karşılaşmasında İstanbul temsilcisi Suadiye Basketbol’u 66-62 mağlup eden Kırmızı-Siyahlılar, ikinci maçta ise bir başka İstanbul ekibi Titan Akademi ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Çorum Belediyespor, mücadeleden 86-70 galip ayrılarak puanını 4’e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

İlk iki maç sonunda büyük avantaj yakalayan Çorum temsilcisi bugün saat 16.00’da Tekirdağ Namık Kemal ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde final grubunu lider tamamlayarak 2. Lig’e yükselecek olan Çorum Belediyespor, 28 sayının altında bir farkla mağlup olması durumunda da grubunu ikinci sırada bitirerek 2. Lig biletini alacak. Ancak Kırmızı-Siyahlı ekibin 28 sayı ve üzeri farkla mağlup olması halinde final etabını üçüncü sırada tamamlayarak 2. Lig hayaline veda etme ihtimali bulunuyor.