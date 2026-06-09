Zemin yenileme ve aydınlatma çalışmaları nedeniyle uzun süredir kapalı olan Alaca İlçe Futbol Sahası, U12 Ligi maçıyla birlikte yeniden hizmete açıldı.

Sahada, geçtiğimiz ay tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından ilk kez geçtiğimiz Pazar günü Alaca Belediyespor ile Çorum İkbalspor U12 takımları karşı karşıya geldi. Maçla birlikte saha yeniden hizmete açılmış oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ödenekleri ile yenilenen Alaca İlçe Futbol Sahası alt ve üst yapısıyla tamamen modernize edildi. Özellikle gece maçları için aydınlatma sistemi yenilenirken, deforme olan çim yüzey sil baştan tazelendi.