Osmancık’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası nefesleri kesen final maçıyla sona erdi. Çataloğlu Hafriyat şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlçe Spor Salonunda, 16 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk etapta takımlar 4’erli 4 gruba ayrıldı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda gruplarını ilk ikide bitiren 8 takım çeyrek finale yükseldi. Tek maç üzerinden elemeli oynanan çeyrek finaller sonunda 4 takım yarı finale kaldı.

Yarı finalin galipleri Çataloğlu Hafriyat ile Ömer Derindere Fen Lisesi şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçı 3-2 kazanan Çataloğlu Hafriyat şampiyonluk ipini göğüslerken, Ömer Derindere Fen Lisesi ikinciliği elde etti. Turnuvada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncülük, Orman İşletme Müdürlüğü ise dördüncülük kupasını aldı.