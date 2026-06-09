Çorum’un önde gelen eğitim kurumlarından Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Bursa’da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Bocce Şampiyonasında tarih yazdı. Erkeklerde Çorum’u temsil eden Cumhuriyet Lisesi şampiyonluk ipini göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı.

Beden eğitimi öğretmeni Hasan Olgun nezaretinde Ömer Ceylan, Burak Poyraz Taşan, Beytullah Çelikbaş ve Nedim Yasir Metin’den oluşan kadrosuyla fırtına gibi esen Cumhuriyet Anadolu Lisesi tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Öte yandan, aynı şampiyonada Çorum’u temsil eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı ise kupayı kıl payı kaçırdı. Çorum ekibi, Samsun Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi’nin şampiyon olduğu turnuvayı Türkiye beşincisi olarak tamamladı.