İLK KUPA SUNGURLU BELEDİYE’DEN

Sezonun ilk şampiyonluk kupası Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımından geldi. Mustafa Özdemir’in öğrencileri, normal sezonu ikinci olarak tamamlayıp direkt play-off finaline yükselip en üst lig olan Efeler Ligi’nin kapısını aradı.

Efeler Ligi’ne play-off’tan çıkacak takım Ankara’da belli oldu. 8 Nisan’da, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’la play-off şampiyonluk maçına çıkan Sungurlu Belediye, 3-1 gibi net bir skorla kazanarak Çorum’un Efeler Ligi’ne yükselen ilk takımı olarak tarihi bir başarıya imza attı.

ÇORUM FK DA SÜPER LİG’DE

Voleybolda kazanılan tarihi başarının ardından futbolda ise Arca Çorum FK destan yazdı. Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonu 4.sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselme umutlarını play-off maçlarına taşıyan Çorum ekibi, 1.turda konuk ettiği Başkent temsilcisi Keçiörengücü’nü 1-0’lık skorla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Bodrum FK ile eşleyen kırmızı-siyahlı takım, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybederken, sahasındaki rövanşı 2-0 alarak finale yükseldi.

Arca Çorum FK, 24 Mayıs’ta, Konya’da oynanan play-off finalinde İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’la Süper Lig’e yükselme maçına çıktı. Baştan sona üstün oynadığı maçı Serdar Gürler ve Mame Thiam’ın attığı gollerle 2-0 kazanan Arca Çorum FK, Çorum’un Süper Lig’e yükselen ilk futbol takımı olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

BİR TARİHİ BAŞARI DA BASKETBOLDA

Voleybol ve futbolda kazanılan tarihi başarılardan sonra Çorum’u bir kupa da basketbolda geldi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) Çorum’u temsil eden Çorum Belediyespor, normal sezonu lider tamamlayıp play-off bileti aldı.

Play-off’taki rakiplerini de bir bir devirip adını final grubuna yazdıran Çorum ekibi, geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynanan final maçlarında İstanbul temsilcisi Suadiye Basketbol’u 66-62, İstanbul’un bir diğer temsilcisi Titan Akademi’yi de 86-70 yenerken, son maçında Tekirdağ Namık Kemal Basketbol’a 77-75 yenilmesine rağmen Tekirdağ ekibinin ardından ikinci olarak 2.Lig’e yükseldi.

Çorum Belediyespor, Çorum’un 2.Lig’e yükselen ilk basketbol takımı olarak kayıtlara geçti.