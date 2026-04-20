Çorumlu milli badmintoncu Mehmet Can Töremiş, Bulgaristan’da altın madalya kazandı.

2026 Bulgarian Junior U19 International Turnuvasında Türkiye’yi temsil eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcusu Mehmet Can Töremiş, tek erkekler kategorisinde karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Türkiye’ye altın madalya kazandıran Töremiş, uluslararası arenada çok önemli bir başarıya daha imza attı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörü Barış Boyar, kazandığı başarıdan dolayı Mehmet Can Töremiş’i tebrik ederken, spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız’a teşekkür etti.