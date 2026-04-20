2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası 15-19 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ringe çıktığı şampiyonada Çorumlu sporculardan Sungurlu Anadolu Lisesi'nden Cemre Masaloğlu B gençler 38 kiloda Türkiye birincisi, Çorum Sınav Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yağmur Odabaş 67 kilo A gençler kategorisinde Türkiye ikincisi ve 45 kiloda İbrahim Can Aykaç Türkiye üçüncüsü olmayı başardılar.

Muay Thai İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz, Çorum Muay Thai ekibi olarak Diyarbakır'da yapılan ev 5 gün süren şampiyonada sporcularının büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Öztemiz, emeği geçen herkese teşekkür etti.



