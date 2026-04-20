Trendyol 1. Lig’de karşı karşıya gelen Çorum FK ile Sivasspor futbolcuları, müsabaka öncesinde duygu dolu bir farkındalık mesajına imza attı.

İki takım oyuncuları, Kahramanmaraş’ta bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğrencileri anmak amacıyla sahaya pankartla çıktı. Pankartta yer alan, “Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağolsun” ifadeleri, tribünlerde ve ekran başındaki izleyicilerde derin bir üzüntü yarattı.

Karşılaşma öncesinde sergilenen bu duyarlı duruş, taraftarlar tarafından da alkışlarla desteklendi. Spor camiasının birlik ve dayanışma mesajı verdiği anlar, maçın önüne geçen anlamlı bir tablo oluşturdu.