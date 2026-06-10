A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası serüveni başlıyor. Ay-yıldızlılar, D Grubu’ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Saat 07.00’de başlayacak kritik mücadele, Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. Milli heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler, sabahın erken saatlerinde meydanda bir araya gelerek A Milliler’e destek verecek.

Çorum Belediyesi, karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar için çeşitli ikramlarda da bulunacak. Maç boyunca futbolseverlere çay, simit ve peynir dağıtılacak.