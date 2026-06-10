Çorumlu güreşçi Tansel Can Örtücü, Brezilya’da devam eden Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonasında Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.
Grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkacak olan Tansel Can Örtücü, hazırlıklarını antrenör Çelebi Bayır nezaretinde tamamladı.
Şampiyona 14 Haziran’da sona erecek.
BEKİR KESER İKİNCİ
Öte yandan, aynı şampiyonada serbest stil 57 kiloda Türkiye’yi temsil eden Çorum Belediye Spor Kulübü’nün eski güreşçilerinden Bekir Keser ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Muhabir: Haber Merkezi