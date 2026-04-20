Çorum’da oynanan Çorum FK-Sivasspor karşılaşması öncesinde duygusal anlar yaşandı. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, eski öğrencileriyle yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Daha önce Bodrum FK ve Kocaelispor’da görev yaptığı dönemlerde kadrosunda bulunan Pedrinho, Burak Çoban, Fredy ve Oğuz, bu kez Çorum FK formasıyla eski hocalarına rakip oldu. Maç öncesinde sahada buluşan futbolcular ile Taşdemir arasında samimi görüntüler ortaya çıktı. Eski öğrenciler, tecrübeli teknik adama başarı dileklerini iletirken, uzun süre sohbet ederek hasret giderdi.

Öte yandan geçmişte Çorum FK’yı da çalıştıran İsmet Taşdemir, maç öncesi ve sonrası Çorum basın mensuplarıyla bir araya gelerek eski günleri yad etti. Deneyimli teknik adamın sıcak ve samimi tavırları, şehirdeki futbol camiası tarafından memnuniyetle karşılandı.