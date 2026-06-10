Süper Lig’in yeni temsilcisi Arca Çorum FK, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Kırmızı-Siyahlı yönetim, yeni sezon öncesi kadroya yapılacak takviyelerde hata payını en aza indirmek için rotasını Avrupa’ya çevirdi.

Arca Çorum FK’nın özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa 2. liglerinde forma giyen genç ve gelişime açık oyuncuları yakın takibe aldığı öğrenildi. Yönetimin kaleci, stoper ve orta saha bölgelerine yapılacak transferlerde bu liglerde mücadele eden isimlere öncelik vermeyi planladığı belirtildi.

Transfer komitesinin, Avrupa futbolunu yakından tanıyan Alman futbol adamı Jurgen Kost’un hazırladığı raporlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Kost’tan alınan detaylı analizler ışığında hareket eden Kırmızı-Siyahlıların önümüzdeki günlerde Almanya, İngiltere ve Fransa’ya çıkarma yapacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, transfer komitesi söz konusu ülkelerde birkaç futbolcunun menajeriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Arca Çorum FK’nın hem ekonomik açıdan kulübe uygun hem de uzun vadede değer kazanabilecek genç oyuncular üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.