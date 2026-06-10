Arca Çorum FK’nın 1.Lig takımlarından Manisa FK’da oynayan genç milli sağ bek Ayberk Karapo’yu kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Türkiye’nin U21 Milli Takımı’nda da forma giyen Ayberk Karapo, biten sezonda Manisa FK formasıyla 34 lig maçında 2.753 dakika süre alırken, 2 gol-4 asistlik skor performansı sergiledi. Stoper ve ön libero da oynayabilen 1.86 metre boyundaki genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 45 dakika görev yaptı.

Arca Çorum FK’nın Manisa FK ile 31 Mayıs 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Ayberk Karapo’nun transferini yakın zamanda sonuçlandırması bekleniyor.

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın Beşiktaşlı Gökhan Sazdağı ve Konyaspor’dan ayrılan Kongolu sağ bek Yhoan Andzouana ile de ilgilendiği bilgisine ulaşıldı.