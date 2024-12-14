Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 15’inci haftayı Manisa FK galibiyetiyle kapatıp 1 hafta aradan sonra yeniden play-off potasındaki yerini alan Ahlatcı Çorum FK’da gözler Amed Sportif Faaliyetler maçına çevrildi. Kırmızı-siyahlı ekip, 15 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı kritik maçta mutlak galibiyet hedefliyor.

Türkiye Kupası ile birlikte son 3 resmi maçını kazanan ve teknik direktör Servet Çetin’in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Amed Sportif Faaliyetler karşısında kazanıp play-off potasındaki yeri sağlamlaştırmayı hedefleyen Ahlatcı Çorum FK’da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılmış durumda. Çorum temsilcisi, aynı zamanda Diyarbakır ekibini Çorum’da ilk kez yenmenin de hesaplarını yapıyor.

23 puanlı 7’nci sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 21 puanla 13’üncü sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler arasında Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan ve Hatay bölgesinden Mahmut Gülle yapacak. Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÜÇ EKSİK

Ahlatcı Çorum FK’da tedavileri süren Ahmet Said ve Durel Avounou’nun yanı sıra sakatlıktan yeni dönen ve henüz hazır olmayan Loick Landre forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni dönen Suat Kaya’nın ise kadroda yer alması bekleniyor.