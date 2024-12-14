Ahlatcı Çorum FK, 15 Aralık Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 16’ncı hafta maçında konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler’le tarihinde 6’ncı kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’le tamamı 2.Lig’de olmak üzere bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçların 2’isini Ahlatcı Çorum FK, 2’sini Amed kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Taraflar 8’er gol atıp 8’er gol yedi.

İki takım arasındaki 5 maçın 2’si Çorum’da oynandı. Bu maçlarda Çorum temsilcisi galibiyet alamazken, 1 maç berabere bitti, 1 maçı da Amed kazandı. Ahlatcı Çorum FK attığı 2 gole karşılık kalesinde 4 gol gördü.

İki takım Diyarbakır’da ise 3 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Ahlatcı Çorum FK, 1’ini Amed kazandı. Çorum FK’nın 6 golüne Diyarbakır ekibi 4 golle cevap verdi.