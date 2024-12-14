Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 16’ncı hafta maçında yarın Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, 430’uncu kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar 429 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 187 galibiyet, 116 beraberlik, 126 yenilgi alıp 677 puan toplarlarken attıkları 614 gole karşılık 450 gol yediler.

Çorum temsilcisi, 429 maçın 213’ünü sahasında oynadı. Evinde 110 galibiyet, 57 beraberlik, 46 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK hanesine 387 puan yazdırırken, attığı 348 gol atıp 202 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım deplasmanda çıktığı 216 maçta ise 77 galibiyet, 59 beraberlik, 80 yenilgi alıp 290 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 266 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK kalesinde ise 248 gol gördü.