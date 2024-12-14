Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda yenilgisiz lider Kdz.Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Lig’de inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Çorum temsilcisi yarınki maçta lider Kdz. Ereğli Belediyespor’a yenilgiyi tattırmak istiyor. Zonguldak Şehit Vefa Karakurdu Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda ise Sorgun Belediyespor ile Sinopspor, Çankırı FK ile Çilimli Belediyespor, Taşköprüspor ile ASD Eflanispor, Çarşambaspor ile Çubukspor, Geredespor ile Keçiören Bağlumspor ve Hacettepe 1945 ile Bartınspor karşı karşıya gelecek.