Ahlatcı Çorum FK hafta sonu Gelişim Ligi’nde 2 kategoride Bolu, 1 kategoride Ankara ve 1 kategoride ise Düzce temsilcileri ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14, U15 ve U19 Ligi’nde 10.hafta, U16 Ligi’nde 8.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımı bugün Düzce’de Düzce Cam Düzcespor’un konuğu olacak. Bu karşılaşma Düzce Şıralık 1 No’lu Saha’da saat 12.00’de oynanacak. 5.Grup’ta mücadele eden Çorum FK U14 ve U15 takımları ise bugün sahasında Boluspor’u ağırlayacak. Devane Sahası’nda saat 11.00’de U14’ler, 13.00’de ise U15’ler karşı karşıya gelecek. Çorum FK’nın U16’ları ise yarın Çorum’da Ankara temsilcisi Keçiörengücü’nü konuk edecek. Devane Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma ise saat 15.00’de başlayacak.