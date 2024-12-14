8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11.hafta maçları yarın oynanacak.

Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak olan günün 2 karşılaşmasında saat 12.00’de Düvenci Belediyespor ile Mecitözü Gençlerbirliği, saat 14.00’de ise Buharaspor ile Oğuzlar Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’de oynanacak olan günün diğer 2 maçında ise Bayat İlçe Sahası’nda Bayat Belediyespor ile lider Sungurlu Belediyespor, Dodurga İlçe Sahası’nda ise Dodurga Beyliğispor ile Kargıserispor takımları kozlarını paylaşacak.