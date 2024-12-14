Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkeler 2.Lig 3.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor bugün deplasmanda Ankara temsilcisi Anadolu Şahinspor’un konuğu olacak. 13.hafta itibariyle Play-Off’a şimdiden göz kırpan Çorum’un efeleri bugün oynanacak maçta Anadolu Şahinspor’u yenere galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ankara Selim Sırrı Tercan Zeren Voleybol Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Lig’in ilk yarısında Çorum’da oynanan karşılaşmayı Çorum’un efeleri 25-23, 25-23 ve 25-15’lik setlerle 3-0 kazanmıştı.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda Maliye Voleybol ile Tusaşspor, Başkent Beşiktaşlılar ile Ankara Barosu, Yedidağspor ile Giresunspor, Yıldızlar Topluluğu ile TVF Spor Lisesi ve 1921 Orduspor ile Dereköy Kartalspor takımları karşı karşıya gelecek.