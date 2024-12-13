Çorumspor ve Çorum FK’da oynadığını ve Çorum FK’nın birçok kademesinde görev yaptığını belirten Oğuzhan Yalçın, başkanlığı bırakmak istediğini ifade ederken, “Bıraksam da kulübü bırakmam. Çünkü bir taraftarım. Çorum’u ve Çorumspor’u çok seviyorum. 70 sülaleme yetecek sevap kadar hizmet ettim. Çorumspor’un ta kendisiyim” dedi.

Bir soru üzerine geçen sezonla bu sezonu kıyaslayan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Genel olarak ligde farklılıklar var. Geçen sezon bu tarihlerde yukarıya ve düşmemeye oynayan takımlar şekillenmişti. Bu sezon yukarısı için Kocaelispor, Bandırmaspor, Karagümrük ve Erzurumspor dışında takımlar genelde birbirlerine denk.

DURUMUMUZ KÖTÜ DEĞİL

Bu sezon mali durum büyük etken olacak. Tüm dünyada mali krizin arttığını görüyoruz. Mali krizden en az etkilenen ya da etkilenmeyenler hedefine ulaşacak gibi görünüyor. Ligde yüzde 70 oranında takımlar mali olarak bizden güçlü.

Geçen sezon 15.hafta sonunda 23 puanımız vardı. Bu sezon da aynı şekilde 23 puandayız. Şu anki durumumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

İDDİA’DAN GELEN PARA ALTYAPININ

MALZEMESİNE YETİYOR

Kulübün son ekonomik durumuyla ilgili de soruya cevap veren Başkan Yalçın, “Rakam vermek istemiyorum. Arca, Kuzey Star, Ahlatcı, Makimsan ve Şeker Fabrikası dışında sponsorumuz yok.

Biz 2018’de geldik göreve. O zamanki iddia geliri neyse bugünkü gelir oranı da aynı, değişmedi. İddia’dan gelen para altyapının sadece malzeme giderini karşılıyor.

10 SENE ÖNCESİNDE KALMIŞIZ

1.Lig’de oynuyoruz ama 10 sene önce neysek, bugün de öyleyiz. Şehir olarak artık yukarılara çıkmalıyız.

Allah bize çok yardım ediyor. Mucizevi bir şekilde bu kulüp ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Belki sonuncu oluruz ama gerekirse 10 oyuncu satarım yine de bu kulübü borçlandırmam, sonunun Çorumspor gibi olmasını istemem.

1.Lig’de oynuyoruz dedik ama maalesef bu takımın Çorum’a neler kazandırdığı henüz anlaşılmış değil” dedi.

KİMSEYİ MAÇA DAVET ETMEM

En büyük eleştirilerden birinin de protokol ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin ziyaret edilip maçlara davet edilmediği yönündeki bir soru üzerine konuşan Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “En son geçtiğimiz hafta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ettim. Orada da söyledim. Biz kimseyi maçlarımıza davet etmiyoruz. Siz zaten Çorumlusunuz, bu takım sizlerin. Davete gerek var mı? Bu güne kadar kimseyi davet etmedim, gelenler hep kendileri geliyorlar.

Memleketinin takımına neden Çorumluyu davet edeyim. İsteyen çıkar gelir. Davet bana anlamsız geliyor” şeklinde ifadeler kullandı.

YARGILANMA KONUSU BENCE BİR BAHANE

İnsanların Çorum FK’ya destek olmamak için zamanında Çorumspor’a destek olanların yargılandığını bahane ettiklerini de kaydeden Başkan Oğuzhan Yalçın, “Çorumspor’a para verenler yargılandı diyorlar. Bu yüzden de Çorum FK’ya destek olunmuyormuş. Bugün 3.Lig’de mücadele eden bir takımın maliyeti 40-50 milyon lira. Çorumspor’un maliyeti ne olabilir ki? Sanki insanların milyonları gitmiş gibi bir algı yaratılıyor. Çorumspor’un öyle büyük bir borcu yok. Bu yüzden, ben insanların ‘Çorumspor’da çok param gitti’ demesini kabul etmiyorum. Varsa çıksın açıklasın, param gitti desin. Çorumspor’a borç verip parasını geri alan ve işi görülen birçok kişi biliyorum. Mağduriyeti anlıyorum ama başkalarının bunu kendisine mal etmesini anlamıyorum. 20 kişi yargılandıysa 10 bin kişi kendini mağdur gösteriyor” dedi.

BAŞKANLIĞI BIRAKMAK İSTİYORUM

Yalçın, kulübü satıp satmayacağı ile ilgili bir soruya da “Başkanlığı bırakmak istiyorum, kulübü değil. Ben, Çorum’a 70 sülaleme yetecek sevap kadar hizmet ettim. Başkanlığı bıraksam da gitmem, çünkü bir Çorumspor taraftarıyım. Ben de Çorumspor’un ta kendisiyim. Tabii ki ömrümün sonuna kadar bu işi götürecek durumum yok, öyle bir param da yok. Çok ciddi teklifler gelirse, kulübü daha iyi yerlere taşıyacak olanlar varsa, oturur görüşürüz” dedi.

Yalçın, kulübü satması halinde, alanların kendisi ile devam etmek istemeleri halinde nasıl bir karar alacağının sorulması üzerine de, “Ben böyle çanak bir soruya cevap vermem” dedi.

AMED’İ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ

Pazar günü oynanacak Amed maçıyla ilgili ne düşündüğü de sorulan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Tabii ki kazanmak isteriz. Bunun öncesinde Amed’le çok iyi ilişkilerimiz var. En son Diyarbakır’da oynadığımız maçta bizi çok saygılı ve misafirperver şekilde karşıladılar. Bugüne kadar hiçbir yerde öyle karşılanmadık. Biz de kendilerini Çorum’da en iyi şekilde ağırlayıp göndereceğiz” dedi.

ARA DA YOK, KAMP DA

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 1.Lig’de 12 Ocak’ta bitecek ilk yarının ardından ikinci yarının hemen 19 Ocak’ta başlayacağını ifade ederken, bu yüzden devre arası kampının olmadığını söyledi.

TRANSFERDE SÜRPRİZ OLMAZ

Ara transfer döneminin yaklaşması üzerine transfer yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de konuşan Başkan Yalçın, “Transferde bir sürpriz olmaz. Mali yapıyı bozmayacak şekilde hareket etmek durumundayız. Sezon başında belirlediğimiz haritaya göre, düşmedikten sonra yerimiz önemli değil” şeklinde ifadeler kullandı.

“BOUDJEMAA AYRILIĞINDA

KULÜBÜ ZARARA UĞRATMADIK”

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, geçtiğimiz hafta yollarını ayırdıkları Fransız orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile beklenen verimi alamadıkları için yollarını ayırdıklarını söyledi.

Ayrılıkla ilgili konuşan Başkan Yalçın, “Bazı şeyleri basına yansıtmadan yapmamız gerekiyordu. Mendi faydalı olamadı. Çağırdık kendisini, yüz yüze konuştuk. Kulübü zarara uğratmadan helalleşerek ayrıldık. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“HERKES GİDER BİR TEK O KALIR”

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kongolu orta saha oyuncusu Durel Avounou’nun akıbetiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, Durel Avounou’nun durumu ile ilgili “Demek ki bilinmemesi gereken bir durumu var ki biz açıklamamışız. Kendisi bir süredir rahatsız ve tedavisi sürüyor. Akıbetiyle ilgili sadece şunu söyleyebilirim. 25 kişilik kadromuzda 24 kişi gider, bir tek o gitmez. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ve sahalara döner. Döndükten sonra da performansını o zaman değerlendirir ve oturur konuşuruz” dedi.

ÖZBALTA’YA GÜVEN

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, son haftalarda eleştirilerin odak noktasında yer alan teknik direktör Serkan Özbalta’ya sahip çıktı. Yalçın, Özbalta’dan memnun olduğunu söyledi.

Serkan Özbalta’nın geçen sezon göreve geldikten sonra takımın Play-Off’a yükselmesinde çok büyük emeklerinin olduğunu ve yarı final oynattığını hatırlatan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Biz de, hoca da, takım da, taraftar da, şehir de sezona iyi başlayamadık. Herkesin hatası olabilir. Ligdeki konumumuz ve oyun memnun edici. Kimse dört dörtlük değil. Ben Serkan Hoca’dan memnunum” şeklinde ifadeler kullanarak deneyimli teknik adama güvenini yineledi.

“HASAN EGE İYİ BİR

FUTBOLCU OLACAK”

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Ankaragücü’nden transfer edip profesyonel yaptıkları 16 yaşındaki milli oyuncu Hasan Ege Akdoğan’ın oynatılmaması ile ilgili soruya “Herkesin yoğurt yiyişi farklı” diyerek cevap verdi.

Hasan Ege’nin babasıyla futbolculuğunda takım arkadaşı olduklarını ve halen ailecek görüştüklerini yineleyen Başkan Oğuzhan Yalçın, “Hasan Ege dünyaya geldiğinde ben hastanede, ailesinin yanındaydım. En iyi ben tanırım Hasan Ege’yi.

Hangi kulüp 16 yaşındaki bir çocuğa 10 milyon lira bonservis parası öder. Var mıdır böyle bir kulüp? Ama biz verdik. Çünkü Hasan Ege iyi bir futbolcu olacak. Daha 16 yaşında ve zamana ihtiyacı var.

Oynatılmamasına gelince, kimi hoca son dakikalarda oyuna alarak yavaş yavaş ısıtır. Kimi der ki, ‘Gol kaçırırsa bir daha toparlayamam, daha zamanı var.’ Kimisi ‘oynayarak gelişecek’ der ve oynatır. Burada gerçek olan tek şey, Hasan Ege’nin iyi bir futbolcu olacağı.

Serkan Hoca’nın Hasan Ege’ye zaten pozitif bir yaklaşımı var. Tutup Serkan Hoca’ya ‘Hasan Ege’yi oynat’ demek gibi bir tarzım yok. Şöyle rahat bir maçımız olsa oynatır. Malatya maçında oynattı. Ondan sonra bırakın bizi, ligde rahat maç oynayan takım yok” şeklinde konuştu.

“KUPA’DA GRUPLARA

KALMAK İSTİYORUZ”

5.turdan dahil oldukları Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedefleriyle ilgili bir soruya cevap veren Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, ekonomik anlamda büyük bir gider olacak olmasına rağmen gruplara kalmak istediklerini söyledi.

19 Aralık’ta Erzincanspor’la deplasmanda karşılaşacaklarını kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Biz tabii ki guruplara kalmak istiyoruz. Genç oyuncularımız ve fazla süre alamayan oyuncular oynar.

Bir de şöyle bir şey var. Erzincan’da bir otelden konaklama için bize verilen fiyatı bugüne kadar hiçbir yerde görmedik. Fiyat anormal yüksek. Herhalde 1.Lig takımıyız diye bu fiyatı verdiler” şeklinde konuştu.

GERALDO’YU BİSTEYEN ÇOK

Ahlatcı Çorum FK’nın 33 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu Geraldo, ara transfer döneminin de en gözde oyuncularından olacak gibi. Başka Ankaragücü olmak üzere birçok kulübün Geraldo’yu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Geraldo’nun birçok takımın transfer listesinde olduğunu belirtirken, “Geraldo’yu isteyen kulüpler var. Sezon sonunda bizimle sözleşmesi bitiyor zaten. Ben, Geraldo’yu beğeniyorum. Gelecekle ilgili olarak Ocak ayında karar vereceğiz.

Birçok kulübün kadrosuna katmak istediği bir oyuncuyu bizim taraftarlarımızın bu kadar eleştirmesi ilginç” şeklinde konuştu.

4 MAÇTA 40 BİN SEYİRCİ OLURSA

BAŞKAN İKİ FUTBOLCU ALACAK

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, tribünlerin boş kalması üzerine, kombine sahiplerinin kendilerini kötü hissetmemeleri için bilet fiyatlarında eskiye döndüklerini söyledi.

Her iç saha maçında 10 bin seyirciye oynamaları halinde yıllık 25 milyon lira tribün geliri elde edeceklerini ve bunun da birçok giderlerine merhem olacağına dikkat çeken Başkan Oğuzhan Yalçın, “Dünya gelende 2 milyon Çorumlu olduğu söyleniyor. Bu 2 milyon Çorumlu her iç saha maçımızda 10 bin bilet alsa yılda 25 milyon gibi bir gelir söz konusu. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, maça gelmeseler de isteseler kulübe katkı için bilet alabilirler. Maalesef tribün gelirimiz giderleri bile karşılamıyor, üzerini tamamlıyoruz” dedi.

Başkan Yalçın, transferle ilgili bir soruya da, “İç sahada oynayacağımız Amed, Ankaragücü, İstanbulspor ve Ümraniyespor maçlarında 10’ar bin seyirciye oynarsak, söz veriyorum, iki futbolcu transfer edeceğim” dedi.

“TESİSLERİ KULÜP OLARAK BİZİM

YAPTIRMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Belediyesi tarafından altyapı tesisi yapılması için tahsis edilen Binicilik Tesisi ve İnci Park’ın kulübe geçtiğini ancak tesisleri kulüp bütçesinden yapma gibi bir imkanlarının olmadığını söyledi.

Altyapıya çok önem verdiklerini ve büyük bütçe ayırdıklarını yineleyen Başkan Oğuzhan Yalçın, Sungurlu’da da Belediye Başkanı ve aynı zamanda kulüp onursal Başkanı Muhsin Dere’nin bir yatırım yaptığını, Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Mimar Sinanspor’la da istişare halinde olduklarını kaydeden Başkan Oğuzhan Yalçın, “Tüm amatör kulüplere eşit bakıyoruz” dedi.

Tesislerin yapılıp hizmete açılmasından sonra Çorum’daki tüm amatör kulüplerin kullanımına açık olacağını da kaydeden Başkan Yalçın, kendi altyapılarında oynayan oyunculara ve velilerine de çağrıda bulundu. Yalçın, “Altyapımızda oynayan hiçbir futbolcumuza yüzde yüz profesyonel yapacağız diye bir sözümüz yok, öyle bir şey de yok zaten. Varsa böyle düşünen sporcumuz ya da velisi, hemen gelsin, evrakını imzalayayım, ayrılsın. Biz, oyuncu yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.