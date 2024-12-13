Ziyaret sırasında, Alagöz'ün yeni görevinde başarılar dilendi. Mahmut Selçuk ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum futbolunun gelişimine katkı sağlayan önemli isimlerden biri olan Alagöz'ün, spor camiasına olan ilgisini ve desteğini vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade ettiler.

Mustafa Alagöz de ziyaretlerinden ötürü İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk ve ekibine teşekkür ederek, Çorum futbolu ve hakemliği ile ilgili her zaman desteğe açık olduğunu belirtti.

Bu nazik ziyaret, hem spor hem de siyaset dünyasında Çorum'da önemli bir dayanışma örneği olarak değerlendirildi.