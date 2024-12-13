11 Aralık 2024 tarihinde Antalya ilinde başlayan ve 15 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek olan 2024 Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası’nda, Osmancık Okçuluk Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada, S. Sude Tak, Sümeyye Al ve Sena Uslu’dan oluşan kadrosuyla Osmancık Okçuluk Spor Kulübü U21 kategorisinde takım halinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir gurur yaşattı.

Ferdi yarışmalarda ise S. Sude Tak ve Ufuk Genç gösterdikleri üstün performansla Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Osmancık Okçuluk Spor Kulübü, bu başarılı sonuçlarla hem kulübün adını duyurdu hem de okçuluk sporundaki kalitesini bir kez daha kanıtladı.