Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 16.hafta bu akşam oynanacak 2 maçla başlıyor.

Ankara Eryaman Stadı’nda, saat 20.00’de başlayacak ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Mustafa Kürşad Filiz’in yöneteceği maçta 23 puanlı 6.sıradaki Ankaragücü ile 17 puanla 17.sırada bulunan Manisa FK karşılaşacak.

Aynı saatte, Yeni Adana Stadı’nda oynanacak ve yine İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden İlker Yasin Avcı’nın yöneteceği maçta Adanaspor’la Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Düşme hattında, son 2 sırayı alan takımlardan Adanaspor 8 puanla 19.sırada, Yeni Malatyaspor ise -21 puanla son sırada bulunuyor.