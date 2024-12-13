Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 14 merkezden, 6 Osmancık’tan, 6 da Sungurlu’dan olmak üzere toplam 26 okulun katılımı ile gerçekleşen yıldız kızlar voleybol il birinciliğinde dün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Merkez Mimar Sinan Ortaokulu ile Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu karşı karşıya geldi.

Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Mecitözü Kaymakamı Fatmagül Nayman, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’ın da izlediği final maçını Mimar Sinan Ortaokulu 26-24, 25-15 ve 26-24’lük setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Mecitözü YBO ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI M.AKİF ERSOY’UN

Okullararası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde üçüncülük kupası Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun oldu.

Mimar Sinan Ortaokulu ile Mecitözü YBO arasında oynanan final maçı öncesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Sungurlu Fatih Ortaokulu üçüncülük maçında karşı karşıya geldiler. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu maçı 3-0 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Sungurlu temsilcisi ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.