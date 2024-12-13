Yaklaşık 10 gündür devam eden Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçının ardından sona erdi. Merkez Mimar Sinan Ortaokulu ile Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu arasında oynanan final maçına hem sporserverler, hem de kadın protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Mecitözü Kaymakamı Fatmagül Nayman, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ve Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva izledi.

Karşılaşma sonunda protokol üyeleri dereceye giren okullarının ödüllerini takdim etti.