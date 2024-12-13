Çalık, adaylık için yaptığı açıklamada, “Bu karar, yalnızca bir sorumluluk değil; aynı zamanda Erzincanspor’umuzun hak ettiği değerleri yeniden kazanması ve hepimizin hayalini süsleyen güçlü bir kulüp olması için verdiğim bir sözdür. Erzincan’ı ve Erzincanspor’u birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kaldırmak, geçmişteki özlenen günlere döndürmek en büyük hedefimdir. Bu hedef doğrultusunda küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp, Erzincan’ın tek yürek olarak takımımıza sahip çıktığı bir düzen kurmak için var gücümle çalışacağım.

Geçmişte yaşanan hatalardan ders alarak, sağlam temeller üzerine kuracağımız bir yapı ile mali ve idari açıdan güçlü, geleceğe güvenle bakan, yalnızca bugün değil yarınları da planlayan bir Erzincanspor inşa etmeyi kendime bir borç biliyorum. Çünkü Erzincanspor, sadece bir spor kulübü değil; Erzincan’ın ortak değeri, gençlerimizin hayalleri ve geleceğimizin en önemli teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ