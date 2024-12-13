Ordu’da düzenlenen Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Bölgesel Voleybol Ligi’nde Hitit Üniversitesi kadın takımı grubunu birinci tamamlayarak finallere adını yazdırdı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Bölgesel Voleybol Lig müsabakaları Ordu’da yapıldı. Grubunda oynadığı ilk maçında Tokat Gaziosmanpaşa ikinci maçında Amasya Üniversitesi’ni 3-0 yenen Hitit Üniversitesi kendisi gibi ilk iki maçını kazanarak gelen Ordu Üniversitesi ile finalde karşılaştı. Final maçını da 3-1 kazanan Çorum temsilcisi bölge birincisi olarak final grubuna yükseldi.