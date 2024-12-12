Ekim ayı içerisinde gerçekleşen Türkiye Satranç Federasyonu Genel Kurulu’nda yeni başkan olan Fethi Apaydın, il temsilciliği görevlerinde de değişikliğe gitti. Apaydın, Çorum il temsilciliği görevine Çorum’da uzun yıllar satranç branşına hizmet veren Altın Hamle Kulübü Başkanı ve aynı zamanda ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çetinoğlu’nu getirdi.

Ertan Çotur’dan görevi devralan Mesut Çetinoğlu kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın’a, Başkan Vekili Ömer Asım Ötegen’e, Asbaşkan Turgay Seçkin Serpil’e, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu’na ve Avukat Fatih Maden’e teşekkür etti.

Çetinoğlu, “Çorum İlinde satranç sporunun bir adım daha ileriye gitmesi yönünde her türlü çalışmalarda ilimizdeki kulüplerimiz, hakemlerimiz ve antrenörlerimizle birlikte çalışmayı ilke edinerek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek üzere gerekli çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.