Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 16.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 15 Aralık Pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı kritik maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Kolak’ın yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan ve Hatay bölgesinden Mahmut Gülle yapacak. Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

BU SEZON İKİNCİ KEZ ÇORUM FK’NIN MAÇINI YÖNETECEK

28 Yaşındaki Batuhan Kolak, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 1’i bu sezon olmak üzere 4 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım, bu maçlarda, bu sezon Ankara’da Yeni Malatyaspor’u 4-0, 2022-2023 sezonunda, sahasında Sivas Belediyespor’u 3-0 yenerken, 2021-2022 sezonda, sahasında Sivas Belediye’ye 2-0, 2022-2023 sezonunda da deplasmanda Esenler Erokspor’a 2-0 yenildi.

Batuhan Kolak’ın yönettiği maçlarda Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular 7, rakip takım oyuncuları ise 9 sarı kart gördü.

AMED 2 MAÇTA 1 PUAN ALDI

Batuhan Kolak, Amed Sportif Faaliyetler’in ise 2 maçını yönetti. Diyarbakır temsilcisi evinde oynadığı bu maçlarda geçen sezon Fethiyespor’la 1-1 berabere kalırken, bu sezon Esenler Erokspor’a 4-0 yenildi. Bu maçlarda Amedli oyuncular 5, rakip takım oyuncuları ise 9 sarı kart gördü.