Ahlatcı Çorum FK, 15 Aralık Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 16.hafta maçında konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler’le tarihinde 6’ncı kez karşılaşacak. Geride kalan 5 maçta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazken, Çorum’daki maçlarda Amed’in, Diyarbakır’daki maçlarda ise Ahlatcı Çorum FK’nın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’le tamamı 2.Lig’de olmak üzere bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçların 2’isini Ahlatcı Çorum FK, 2’sini Amed kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Taraflar 8’er gol atıp 8’er gol yedi.

ÇORUM’DA 1 PUAN

İki takım arasındaki 5 maçın 2’si Çorum’da oynandı. Bu maçlarda Çorum temsilcisi galibiyet alamazken, 1 maç berabere bitti, 1 maçı da Amed kazandı. Ahlatcı Çorum FK bu maçlarda attığı 2 gole karşılık 4 gol yedi.

DİYARBAKIR’DA ÇORUM ÜSTÜN

İki takım Diyarbakır’da ise 3 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Ahlatcı Çorum FK, 1’ini Amed kazandı. Çorum FK’nın 6 golüne Diyarbakır ekibi 4 golle cevap verdi.

REKABET 2019-2020’DE BAŞLADI

İki takım ilk kez 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu ve ilk olarak Diyarbakır’da karşılaştı. 1 Aralık 2019’da, Diyarbakır Stadı’nda oynanan maçı Amed 3-2 kazandı. 8.dakikada Mert Ilıman’ın kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın gollerini 13.dakikada Muhammed Rıdvan Özdemir ve 61.dakikada Fatih Şerifoğlu atarken, Amed’in golleri 28’de Furkan Yaman, 44’te Tolga Tekin ve 55’te Muhlis İstemi’den geldi.

Sezonun ikinci yarısında Çorum’da oynanması gereken 32.hafta maçı, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanamadı.

ÇORUM’DAKİ İLK MAÇ BERABERE

İki takım 2020-2021 Sezonunda da yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. İlk yarı maçı, 10.haftada Çorum’da oynanırken, filelerin 4 kez havalandığı karşılaşma 2-2 bitti. 14 Ocak 2021’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’nın gollerini 71’de Cengiz Ötkün ve 83’te Umut Kaya atarken, Diyarbakır temsilcisinin gollerini 63’te Yusuf Yağmur, 88’de Halil İbrahim Sönmez kaydetti.

İLK GALİBİYET

İkinci yarıda, Diyarbakır’da oynanan 29.hafta maçını Ahlatcı Çorum FK 2-1 kazandı. 18 Mart 2021’de Diyarbakır Stadı’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 61.dakikada Ömer Bozan ve 82.dakikada Sinan Kurumuş atarken, ev sahibi ekibin tek golü 75.dakikada Mesut Can’dan geldi. Bu galibiyetle birlikte Ahlatcı Çorum FK, Amed’i ilk kez yenmiş oldu.

ÇORUM’DA AMED DİYARBAKIR’DA ÇORUM KAZANDI

İki takım 2022-2023 Sezonunda da yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. İlk yarının 9.haftasında Çorum’da oynanan maçı Amed 2-0 kazandı. 9 ekim 2022’te Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golleri 62’de Serdar Eylik ve 74’te Taner Gümüş attı.

28.haftada Diyarbakır’da oynanan ikinci yarı maçını ise aynı skorla Ahlatcı Çorum FK kazandı. 25 Mart 2023’te Diyarbakır Stadı’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 37’de Eren Aydın, 75’te ise Gökhan Karadeniz attı.