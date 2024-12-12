Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 15 haftalık periyotta topladığı 23 puanla play-off potasında yer alırken, deplasman karnesi ile ligin en iyi ikinci, iç saha performansıyla da en kötü dördüncü takımı durumunda.

23 PUANIN 14’Ü RAKİP SAHALARDA

Ahlatcı Çorum FK, 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alarak 23 puan toplarken, 17 gol atıp kalesinde 15 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, 15 maçın 7’isini evinde, 8’ini deplasmanda oynarken, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 9 puan topladı. Bu maçlarda sadece 5 gol atan Çorum temsilcisi, kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Çorum temsilcisi, 8 deplasman maçının 4’ünü kazanırken, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak hanesine 14 puan yazdırdı ve 12 gol atıp 9 gol yedi.

15 maçın karşılığı olan 45 puanın 23’ünü alıp 22’isini kaybeden Ahlatcı Çorum FK, sahasında 12, deplasmanda ise 10 puan yitirdi.

İÇ SAHA KARNESİ KÖTÜ

Kocaelispor’dan sonra Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin en başarılı ikinci deplasman takımı olan Ahlatcı Çorum FK, iç saha performansıyla ise en kötü dördüncü takım durumunda. Kırmızı-siyahlı ekip, Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Pendikspor’la birlikte iç saha puan tablosunda düşme hattında yer alıyor.

A.ÇORUM FK’NIN

İÇ SAHA MAÇLARI

F.Karagümrük…2-2

Sakaryaspor…..1-1

Kocaelispor…...0-2

A.H. Iğdır FK…0-0

Gençlerbirlği….1-0

Pendikspor…….1-0

Erzurumspor…..0-1