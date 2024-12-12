Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör değişikliğinden sonra çıkıya geçti. Diyarbakır temsilcisi, Servet Çetin’in göreve gelmesinden sonra çıktığı 5 resmi maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Amed Sportif Faaliyetler, sezona teknik direktör Ersun Yanal nezaretinde başlarken, 10.haftada, Pendikspor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası Yanal’la yollar ayrıldı. Yanal’ın yerine takımın başına getirilen Servet Çetin, 12.haftadaki Ankara Keçiörengücü maçıyla göreve başladı.

Ersun Yanal nezaretinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 13 puan toplayan Amed, 10 gol atıp 10 gol yerken, 16.sırada yer aldı.

Diyarbakır temsilcisi, Servet Çetin nezaretinde ise ligde 4, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 5 resmi maç oynadı. Ligde, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0, deplasmanda da Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Amed, son 3 resmi maçını kazandı. Ligde, evinde Manisa FK’yı 3-2, Şanlıurfaspor’u ise 2-1 yenerek son 2 maçını kazanan Diyarbakır temsilcisi, Türkiye Kupası 4.Eleme Turunda konuk ettiği Adana 01 FK’yı 1-0 mağlup ederek adını 5.tura yazdırdı.