Ahlatcı Çorum FK’nın Pazar günü 16.hafta maçında konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler, deplasman karnesiyle play-off potasında yer alıyor.

Diyarbakır temsilcisi, deplasmanda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alarak 10 puan toplarken, attığı 7 gole karşılık 6 gol yedi. Kırmızı-yeşilli takım, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin deplasmanda en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Amed’i 7 golle Bandırmaspor, 8’er golle de Ankara Keçiörengücü ve Erzurumspor takip ediyor.